Colpo grosso con Win for Life nel Sannio A Guardia Sanframondi vinti oltre 10mila euro

Il concorso Win for Life Classico numero 5.073 del 26 ottobre ha regalato un 10/0 da 13.343 euro a un giocatore che ha tentato la fortuna alla caffetteria Elle Emme di via Municipio 57 a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento. La vincita è stata realizzata con una scheda cartacea da 1 pannello nuovo, del valore di 2 euro. Ecco la combinazione vincente: 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, numerone 18. Nella sua storia, Win for LIfe ha sinora distribuito 450 rendite.