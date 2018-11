Sanità, i sindaci chiedono un incontro a De Luca Valentino: "Ho chiesto a Mortaruolo di supportare la nostra richiesta"

Serve un incontro urgente con De Luca sulla sanità mentre si attende la decisione del Ministero della Sanità sul Pronto Soccorsi di Sant'Agata de' Goti. Queste le risultanze dell'incontro tra sindaci che si è tenuto ieri. Carmine Valentino, sindaco di Sant'Agata spiega: "Al termine della riunione del gruppo di lavoro dei sindaci sulla Sanità sannita svoltasi a Palazzo Mosti, ho informato anche il consigliere regionale del nostro Sannio, Mino Mortaruolo, che sta svolgendo su questo specifico tema, con discrezione e senza fare proclami, un’azione in linea con la volontà delle istituzioni del territorio. A Mortaruolo ho chiesto di supportare anche egli la richiesta di incontro avanzata, a valle della riunione a palazzo Mosti, al presidente/commissario De Luca, affinché si concretizzi quanto prima. Una riunione quella di ieri a Palazzo Mosti, convocata dal sindaco Mastella, che ha visto piena condivisione, da parte dei colleghi presenti, sull’obiettivo comune finalizzato ad azioni costruttive, in linea con quanto espresso dalla ultima Assemblea della Conferenza dei Sindaci della Provincia di Benevento."



Per quanto attiene al pronto soccorso si attende che il ministero si pronunci sulla deroga al Pronto Soccorso in quanto ricadente in zona disagiata, dopo che la Regione Campania ha deciso di rimandare appunto al Ministero la decisione finale sulla questione: " Attendiamo, ha concluso Valentino, poi le risultanze delle decisioni che saranno assunte dal tavolo tecnico che si terrà al Ministero della Salute la settimana prossima, nella speranza che vengano valutate positivamente ed accolte le richieste fatte ed avanzate dal presidente/commissario De Luca in merito alla deroga del PS ‘Sant’Alfonso M. de Liguori’ all’ex DCA 8/2018.”