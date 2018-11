La nazionale cantanti nel Sannio sfida gli amministratori Una partita di beneficenza si terrà a Pietrelcina: l'incasso in favore dei disabili

Amministratori sanniti e nazionale cantanti in campo per la solidarietà. Si terrà il due dicembre a Pietrelcina la partita, nell'ambito della manifestazione "Pietrelcina con il cuore", che vedrà scendere in campo, nello stadio comunale della cittadina di San Pio, una rappresentativa di amministratori sanniti e la nazionale italiana cantanti. L'incasso derivante dalla vendita di biglietti per assistere alla gara sarà interamente devoluto per consentire l'acquisto di un montascale elettrico per consentire ai diversamente abili di accedere ai luoghi natali di San Pio.

La gara si terrà il due dicembre alle 14 e 30 ed i biglietti avranno il costo di 3 euro.