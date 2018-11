Sicurezza stradale. Esperti a confronto con i liceali Al Liceo Giannone la “Giornata Nazionale vittime della strada” promossa dai Lions Club Benevento

Si è svolta questa mattina al Liceo Classico Giannone di Benevento la “Giornata Nazionale vittime della strada”, promossa dai Lions, l’Organizzazione di volontariato più grande al mondo, sente forte l'esigenza di rivolgersi ai giovani la cui formazione è impegno primario dei Lions Club International.

Obietti vo dell'incontro è stato sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale. Il Club Lions Benevento Host, presieduto dall'avvocato Nicola Lauro, ha organizzato la lezione divulgativa, durante la quale avvocati e rappresentanti delle forze dell'ordine si sono rivolti ai giovani per esporre loro i rischi che corrono nel percorrere le strade quando non adoperano la necessaria prudenza e non osservano leggi e regolamenti.

Questa giornata della memoria si tiene la terza domenica del mese di novembre di ogni anno. Dopo il saluto del dirigente scolastico, Luigi Mottola, e del rappresentante dell'Ordine degli avvocati, Antonio Lonardo, del presidente della zona 12 Lions Club, l'avvocato Stefania Camerlengo, sono intervenuti l'avvocato Alfredo Martignetti, rappresentante Lions, il vicecomandante della Polizia municipale di Benevento, Fioravante Bosco, il vicequestore Antonio Vetrone, comandante della Polizia stradale di Benevento, l'architetto Pio Castiello, rappresentante Lions, e il II Vice Governatore del Distretto Lions 108 YA, Antonio Marte.

Nel suo intervento, Monica Rabuano, avvocato e giudice di pace, ha acceso i riflettori sulle cause degli incidenti stradali causati troppo spesso da disattenzione. Al centro della discussione anche il reato di omicidio stradale, introdotto nel codice della strada da appena due anni.

Si è detto soddisfatto della giornata di prevenzione il presidente Lions Club Bn Host, Nicola Lauro che si è soffermato anche sul rispetto delle regole non solo quelle dettate dalla legge ma anche quelle informali di buona educazione e rispetto degli altri”.