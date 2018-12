Un mega croccantino da record per la Festa del Torrone Da San Marco dei Cavoti una dolce prelibatezza lunga oltre 61 metri

Una splendida domenica ha suggellato l'ennesimo record della "Festa del Torrone e del Croccantino" di S.Marco dei Cavoti. Il 2018 sarà ricordato per la realizzazione di un mega-croccantino di oltre 61 metri di lunghezza: la preparazione e la successiva degustazione della "prelibatezza", da sempre preparata dai maestri dolciari del borgo fortorino, è stata il momento clou del primo weekend della kermesse gastronomica.

Una vera e propria festa quella andata in scena in via Roma, con la golosa preparazione che ha attirato a San Marco dei Cavoti migliaia di visitatori. Una volta realizzato, il croccantino è stato tagliato in piccole porzioni e gustato dai presenti. Il conseguimento del record è stato seguito e festeggiato dalla musica di Radio Company e dall'animazione del gruppo folk "A Funtanella". La "Festa del Torrone e del Croccantino" diventa maggiorenne: si tratta, infatti, della 18esima edizione della kermesse, diventata ormai punto di riferimento per turisti e gastronauti della Campania. Il primo weekend ha riscontrato un ottimo numero di visitatori: con tante persone che hanno raggiunto uno dei borghi più belli del Sannio apprezzando gli itinerari, gli scorci del centro storico e le attività collaterali inserite nel ricco programma della manifestazione. Tra i momenti maggiormente apprezzati della Festa, la "Piazza Enogastronomica" del Palacrok dove i turisti hanno apprezzato, nel nome della Dieta Mediterranea, i piatti della tradizione sannita, tra buon cibo e rispetto delle tradizioni: “Cultura, tradizioni e tipicità: un trittico di inestimabile memoria – ha sottolineato Massimiliano Quintiliani, direttore artistico dell’evento e presidente dell’Accademia di Cucina “MedEATerranea” di Napoli – anche quest’anno si è rinnovato il magico evento del megacroccantino all’insegna della produzione culto della memoria storica di S.Marco dei Cavoti”.

Presi d'assalto i negozi dei maestri dolciari in via Roma, con torroni e croccantini indiscussi protagonisti. Buona la partecipazione ai concerti serali. L'evento riaprirà al pubblico sabato 16 e domenica 17 dicembre con artisti di strada, dibattiti e presentazioni di libri, spettacoli di danza, concerti, burattini ad accompagnare degustazioni di dolci e prodotti a Km zero del territorio.