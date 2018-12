FOTO | Antica colonna riemerge in via Posillipo Il ritrovamento durante alcuni lavori di scavo. Emerso anche un tratto di antica pavimentazione

La sezione di una colonna antica e parte di un tracciato viario sono venuti alla luce ieri pomeriggio in via Posillipo, durante alcuni lavori dell'Enel. La Soprintendenza sta valutando i reperti ritrovati che saranno catalogati mentre la colonna, dopo essere stata ripulita, sarà trasferita in un luogo idoneo per la successiva analisi e la datazione.

La città restituisce ancora una volta le tracce del suo prestigioso passato. Il reperto è sicuramente un pezzo reimpiegato che è stato rinvenuto a pochi centimetri dal manto stradale. Toccherà ora agli archeologi comprendere la provenienza e l'esatto periodo storico.