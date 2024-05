Per il ritorno la Triestina viaggerà con un aereo privato Il presidente Rosenzweig vuole smentire le tesi complottistiche girate nell'ambiente giuliano

La dirigenza della Triestina e il presidente Ben Rosenzweig ci credono. Nonostante il pareggio dell’andata, l’Alabarda scenderà a Benevento con un’unica missione: la vittoria. Per non lasciare nulla d’intentato e per smentire le complottistiche tesi che il club non crede alla promozione, Rosenzweig ha noleggiato un aereo privato sia per l’andata che per il ritorno per offrire il massimo comfort possibile ai giocatori. La Triestina, insomma, non molla. E si gioca tutte le carte disponibili per la B.

I tifosi triestini hanno polemizzato a lungo con comune e società. Il primo ha concesso lo stadio per i concerti estivi, la seconda sembra essersi fatta scivolare addosso il problema. Senza contare che l'esonero a gennaio di Tesser non è andato giù a nessuno. Ora il presidente americano rilancia per cancellare tutte queste dicerie.

(da Trivenetogol)