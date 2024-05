Benevento-Triestina ad un "fischietto" siciliano Quinto anno in Lega Pro, non ha mai diretto prima d'ora i giallorossi

A dirigere sabato la partita di ritorno del primo turno della fase nazionale dei play off sarà Antonino Costanza di Agrigento. “Quinto anno” in Lega Pro, ha finora diretto 63 incontri, con 22 vittorie della compagini di casa, 25 pareggi e 16 vittorie delle squadre in trasferta. Costanza, che non ha mai diretto prima d'ora il Benevento, ha comminato 22 rigori e decretato 20 espulsioni.

Costanza sarà coadiuvato da Antonio D'Angelo di Perugia e da Marco Colaianni di Bari. Quarto ufficiale Andrea Bordin di Bassano del Grappa. Ancora da designare gli ufficiali al Var.