Migranti, la Diocesi chiede: "Accoglienza o paura?" Incontro organizzato dalla Diocesi di Cerreto

Proseguono gli incontri della Scuola diocesana di impegno socio politico della diocesdi di Cerreto Sannita, Telese e Sant'Agata de'Goti, coordinata da don Matto Prodi.

Questa volta si parlerà del tema quantomai attuale di migrazioni e accoglienza e si svilupperà in due appuntamenti: mercoledì 27 febbraio ore 20:30 a Dugenta presso l’associazione culturale “L’Agorà” (per le Foranie di Sant’Agata de’ Goti e di Airola) e giovedì 7 marzo ore 19:30 a Cerreto Sannita presso Casa Santa Rita (per le Foranie di Cerreto Sannita e di Telese). L’incontro s’intitolerà “Porti, Ponti, Popoli: accoglienza o paura? Integrazione o razzismo?”.