Benevento, ultimo atto: a Catania serve solo vincere Etnei all'ultima spiaggia in un clima surreale con l'incubo play out e la speranza dei play off

(f.s.) Secondi o terzi? Lo decideranno gli ultimi 90 minuti di questa stagione regolare, con il destino giallorosso che ancora una volta non è solo nelle sue mani: se l'Avellino dovesse battere il Crotone al Partenio, anche una vittoria concomitante dei giallorossi al Massimino non sortirebbe effetti. A parità di punteggio, è ormai cosa nota, avranno ragione gli irpini, che possono contare sulle due vitorie negli scontri diretti.

Eppure tutti i protagonisti di quest'ultimo atto assicurano che l'ultima giornata non sarà una semplice passerella. Lo ha detto il tecnico del Crotone, Zauli, che ha dichiarato che i suoi faranno tutto il possibile per migliorare la posizione nei play off, perchè finire settimi anziché ottavi dà la possibilità di giocare il primo turno in casa e di avere il vantaggio di poter contare anche su un pareggio al 90'. Insomma i poitagorici non andranno in gita al Partenio e in questo crede tanto anche Gaetano Auteri, che lo ha detto senza troppi giri di parole in conferenza stampa. Una ragione di più per puntare a vincere la sfida del Cibali, al di là delle esigenze dei siciliani e di quello stadio che sarà gremito da almeno ventimila persone.

Catania e Benevento scenderanno in campo con uno stato d'animo molto diverso: se per la squadra giallorossa vale tanto il tentativo di dare l'assalto al secondo posto, la squadra etnea è addirittura all'ultima spiaggia, giocando in un clima surreale: col miraggio dei play off e lo spettro dei play out.

Lo stato di forma della squadra di Zeoli non è quella che si dice ai massimi livelli: i rossoblù hanno subito 4 sconfitte nelle ultime cinque partite, ciccando anche partite più che abbordabili. Essere costretta alla vittoria ad ogni costo, insomma, potrebbe anche giocare un brutto tiro alla squadra siciliana. Sul piano dei numeri quel sest'ultimo posto in classifica è spiegato da uno score che ha letteralmente capovolto ogni giudizio iniziale: 11 vittorie, 9 pareggi e ben 17 sconfitte. Al Massimino la squadra etnea ha colto 7 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. A Catania hanno vinto Crotone, Foggia, Avellino, Sorrento e Giugliano. Le migliori gare la squadra etnea le ha fatte in Coppa Italia, che ha vinto, e in alcune gare di cartelli come quella contro la Juve Stabia sconfitta per 2 a 0. Le qualità della squadra di Zeoli non si discutono, ma è indubbio che non è mai riuscita a mostrarle nel corso di questa stagione.