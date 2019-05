Due studenti del 'Giannone' alle finali dei Giochi Matematici Organizzati dall'Università Bocconi di Milano

Logica, intuizione e fantasia sono i requisiti necessari per partecipare ai Campionati di Giochi Matematici, giunti alla trentatreesima edizione nel mondo e per la ventiseiesima volta organizzati dal centro Pristem dell’Università Bocconi. I due giovanissimi Emilia Chica e Arnaldo Marcarelli, rispettivamente delle classi IV e V ginnasiale del corso D, Ampliamento Offerta Formativo Euclide del Liceo Classico Giannone di Benevento, sono stati selezionati per la finale nazionale che si terrà a Milano, presso l’Università Bocconi, l’11 maggio 2019. Grande la soddisfazione del dirigente Luigi Mottola e della professoressa Paola Del Gais, docente di matematica dei due allievi.