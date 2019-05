Educazione alla legalità, bilancio finale in Questura Premiati studenti che hanno partecipato ai concorsi messi in campo da Miur, Unicef, Asl e Arpac

Questa mattina nella sala riunioni della Questura di Benevento si è svolto un incontro per tracciare il bilancio finale dei progetti di educazione alla legalità, realizzati negli istituti di istruzione in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, l'Unicef, l'Asl e l'Arpac di Benevento.

Nel corso dell'incontro, il Questore Luigi Bonagura ha ribadito l'importanza “dell’attenzione della Polizia di Stato verso la comunità scolastica, che rappresenta da sempre un prezioso presidio di formazione e cultura, di socializzazione nonché di valorizzazione e difesa della legalità”.

L’obiettivo dell'iniziativa è stato quello di sensibilizzare i ragazzi su vari temi, dando loro strumenti di conoscenza per riuscire, in primis, a difendersi da odiosi comportamenti altrui e dalle negative conseguenze dell'uso degli stupefacenti.

La Polizia di Stato, da sempre impegnata nella prevenzione e nel contrasto dei reati, “è sempre più fiduciosa che solo attraverso una diffusa sensibilizzazione dei giovani è possibile incidere su temi come l'antiviolenza, il bullismo, l'uso di sostanze stupefacenti e altri fenomeni di cui oggi sente parlare. È necessario – spiegano dalla Questura sannita - che i concetti di giustizia e legalità trovino sempre maggiori spazi di approfondimento e riflessione a partire dalle scuole”.

All'iniziativa hanno partecipato 44 istituti per il progetto contro il bullismo, 15 istituti per la tematica sugli stupefacenti e 10 istituti per il progetto/concorso Nazionale “Pretendiamo…Legalità, a scuola con il Commissario Mascherpa”.

Premiati gli studenti che hanno superato la fase provinciale del concorso. Si tratta delle classi IV A e IV B della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “E. De Filippo” di Morcone (BN) per la categoria opere letterarie, arti figurative e tecniche varie e delle classi III A e III B della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo n. 2 Sant’Agata de’ Goti, plesso di Durazzano (BN) per la categoria grafic novel e cine tv .