Il Rampone alla IX Edizione premio cortometraggi La finale a Palma Campania

Sabato presso il Palazzo Aragonese a Palma Campania ci sarà la cerimonia di premiazione della IX Edizione del prestigioso premio cortometraggi Cultural Classic di cui è finalista anche l'Istituto Rampone di Benevento per la sezione scuole.

Un prestigioso riconoscimento internazionale dedicato al cinema giovane: sabato primo giugno, nelle affascinanti atmosfere del Palazzo Aragonese di Palma Campania (NA), prende il via la IX Edizione del Premio Corti Cultural Classic, promosso dal Comune di Palma Campania e dall’Associazione Napoli Cultural Classic, diretto dal regista Massimo Andrei, con la direzione tecnica dell’evento affidata a Lorenzo Maffia e l'eccezionale partecipazione dell'attrice Lunetta Savino.

L'Istituto Rampone di Benevento, con i ragazzi del corso di grafica, coordinati dal Prof. Fabio Iannotti, è arrivato tra i finalisti della sezione dedicata alle scuole, con la realizzazione del cortometraggio intitolato "La vita è un gioco", che affronta il delicato tema della videodipendenza. L'Istituto, diretto dalla prof.ssa Maria Marino, in quest'anno scolastico sta ricevendo numerosi premi, e si è contraddistinto per l'innovazione didattica con l'azione della classe digitale. Quest'ultima importante attestazione, arrivare in finale nel prestigioso premio internazionale di cortometraggi, conclude un anno intenso e pieno di emozioni e soddisfazioni per gli alunni dell’IS Palmieri-Rampone-Polo, la Dirigenza e tutto il corpo Docente.