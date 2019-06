Salvatore Meola, talento sannita nelle gare di matematica Pronto per la finale di Parigi dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici

Quattordici anni e la passione per i numeri. Salvatore Meola è un talento tutto sannita, è di Ponte, e frequenta il primo anno del Liceo Scientifico G. Rummo di Benevento.

L'ultima, solo in ordine di tempo, delle sue vittorie è quella del primo premio dei Giochi Matematici per la Scuola "Premio Aldo Morlelli" XIII Edizione, Concorso svoltosi a Castellammare di Stabia (NA) il 24 e 25 maggio 2019.

Ma il suo palmarès è fitto: pochi giorni fa, e per il quarto anno di fila, Salvatore Meola si è qualificato alla Finale Nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici svoltasi a Milano presso l'Università Bocconi e per il secondo anno si è qualificato tra i primi 5 che rappresenteranno l'Italia nella finale internazionale di Parigi nella sezione C2. Qui concorrono tutti gli studenti italiani che frequentano l'ultimo anno della scuola "media" e il primo delle "superiori".

La selezione dei concorrenti alla finale nazionale è stata fatta prima su base provinciale e successivamente su base nazionale, Salvatore è stato vincitore tra più di 1000 tra i migliori studenti d'Italia.

Grazie ai docenti e alla dirigente del Liceo Scientifico G. Rummo di Benevento, Teresa Marchese, lo studente sannita ha colto l'opportunità di partecipare ad altre gare nazionali, regionali e provinciali: Olimpiadi di Matematica di Cesenatico (FC) dove non è consueto che in finale vadano studenti del primo anno di Liceo; Coppa Kangourou della Matematica a squadre con finale nazionale tenutasi a Cervia (RA); Kangourou della Matematica 2019 semifinale provinciale tenutasi a Benevento presso l'Università del Sannio; Giochi Matematici del Mediterraneo 2019, classificandosi al secondo posto nella gara distrettuale provinciale.

Ora si attende la nuova partecipazione alla finale di Parigi dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici augurandoci che Salvatore Meola possa ben rappresentare l'Italia, il Sannio e la "Città di Ponte".