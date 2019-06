Domani in città 100 Ferrari: ecco il dispositivo traffico Strade chiuse dalle 11 e divieto di sosta in diverse zone della città

Domani arriva in città la manifestazione “Ferrari Cavalcade 2019”, e per questo è stata emanata un’apposita ordinanza che prevede la chiusura al traffico veicolare dalle ore 11:00, al passaggio delle vetture Ferrari (o non appena se ne presenti la necessità), e sino al termine della manifestazione, sul seguente percorso:

In entrata in città: via Avellino, via B. Rossi, viadotto Delle Streghe, via D'Alessandro, via Don. E. Matarazzo, a sx su via Napoli, via Piccinato, via De Rienzo, Ponte "Antonio Tibaldi", via Torre della Catena, via Posillipo, c.so V. Emanuele, piazza Duomo, via Goduti, via Del Pomerio, viale Dei Rettori, piazza IV Novembre, corso Garibaldi:

In uscita dalla città: piazza IV Novembre, via Perasso (contromano), piazza Risorgimento (contromano), viale Mellusi (contromano), via Meomartini, Rotonda Meomartini, via Bachelet.

Inoltre, è stato istituito il divieto di sosta con tabellina aggiuntiva "rimozione coatta" dalle ore 13:00 del 18/06/2019 e sino al termine della manifestazione sulle seguenti viabilità (che verranno percorse contromano in uscita dalla città): via Perasso, piazza Risorgimento e viale Mellusi.

La nona edizione della “Ferrari Cavalcade”, com’è noto, prevede la partecipazione di oltre 100 autovetture del “cavallino rampante” che gireranno attraverso i luoghi simbolo della Campania. Complessivamente saranno, quindi, circa 200 i collezionisti provenienti da tutto il mondo (Europa, Stati Uniti, Medio Oriente, Australia, Estremo Oriente e Nuova Zelanda) che domani visiteranno il capoluogo sannita.

.