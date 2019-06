Cmr, i sindacati: "Confindustria ci incontri" Fials e Nursing Upo: "Vogliamo un piano condivisio"

I sindacati chiedono un incontro a Confindustria per il problema Cmr. Fials e Nursing Up infatti hanno chiesto al presidente Liverini e alla direttrce Anna Pezza un incontro per le vicissitudini dell'azienda.

“L'obiettivo primario è la salvaguardia dei posti di lavoro e il mantenimento delle capacità operativa dell'Azienda; il piano di concordato preventivo presentato da Cmr Neuromed non soddisfa le organizzazioni sindacali, perché non prevede quanto da noi richiesto. Fino ad oggi sono stati effettuati circa 20 licenziamenti, caduti nel dimenticatoio da parte delle Istituzioni e dalla stessa Confindustria. Le prestazioni elargite dall'Azienda risultano essere in forte calo, per una cattiva gestione. Stigmatizziamo l'atteggiamento posto in essere da Confindustria nell'effettuare una riunione solo con le Organizzazioni confederali e chiedono un incontro urgente per condividere eventualmente un percorso insieme”.