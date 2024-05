Benevento, ritmi serrati nel ritiro di Roma Al Mancini oggi sono previste due sedute di allenamento. Pioggia e fresco per i giocatori

Si lavora a ritmi serrati al Mancini Park Hotel di Roma. La prima seduta mattutina è stata accolta da un clima autunnale: un po' di pioggia, temperatura fresca e una leggera foschia all'orizzonte. Il primo maggio non ha fatto sconti per la gente che avrebbe voluto godersi le bellezze della capitale. Ma al Benevento non è il momento di fare i turisti, Auteri ha una tabella serrata di allenamenti, accoppia lavoro sul campo e in palestra per tenere sempre i muscoli rodati.

Nel ritiro del Mancini si respira un'aria serena e si lavora intensamente. La giornata tipo inizia con la sveglia alle 8 e il peso a digiuno per ognuno dei calciatori entro le 8,30. Dopo la colazione l'appuntamento degli spogliatoi è per le 9,45, sul campo per le 10,30.

Oggi, malgrado la giornata festiva, Auteri ha programmato due sedute di allenamento. Dopo il pranzo (12,45) e il riposino pomeridiano, si torna sul campo e in palestra alle 15,30.

Alle sedute di allenamento stanno prendendo parte anche Ciciretti e Improta che sono reduci dai malanni che tutti conoscono. Entrambi sono avviati verso il completo recupero e dovrebbero essere utilizzabili nella prima prova di play off. Sia che si giochi sabato 11 maggio (se il Collegio di garanzia dovesse dar ragione al Taranto e restituirgli almeno 2 punti), sia che si vada in campo il 14 (se tutto rimanesse così com'è oggi).