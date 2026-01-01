Giunta Regionale, Parisi: "Il Sannio ancora una volta penalizzato" “Sul tema della sanità e dell’assistenza ospedaliera attendiamo risposte concrete"

“La montagna ha partorito il topolino. La nuova Giunta regionale guidata dal presidente Fico rappresenta l’ennesima occasione persa per il Sannio”. Lo dichiara in una nota Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega in provincia di Benevento.

“Ancora una volta – prosegue Parisi – la provincia di Benevento non è rappresentata nella Giunta regionale. Un dato politico certo e inconfutabile che dimostra come il presidente Fico e la sua maggioranza siano espressione di una visione esclusivamente napolicentrica. Dopo dieci anni di salernocentrismo, siamo tornati a un napolicentrismo che continua a penalizzare il Sannio”.

Assessore alle Aree interne

“Questo quadro – aggiunge Parisi – è reso ancora più evidente dalla mancata nomina di un assessore alle Aree Interne, ruolo più volte annunciato e sbandierato da Fico in campagna elettorale, ma poi clamorosamente svanito al momento delle scelte concrete”. Per Parisi si tratta di “una promessa tradita”.

L'esponente della Lega contesta inoltre “la decisione del presidente Fico di tenere per sé deleghe strategiche come i fondi europei e la sanità”. Poi l'affondo: “Un ulteriore segnale di una gestione accentratrice che conferma la volontà di centralizzare le leve più importanti del governo regionale”.

Sanità nel Sannio

“Sul tema della sanità e dell’assistenza ospedaliera – sottolinea Parisi – attendiamo risposte concrete: è necessario che la Regione Campania e l’Azienda ospedaliera San Pio procedano quanto prima alla riapertura h24 del pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti, presidio essenziale per garantire il diritto alla salute a un vasto territorio”.

“Il Sannio – conclude Parisi – paga ancora una volta le scelte di un presidente che ha preferito accontentare i partiti della sua maggioranza piuttosto che rappresentare equamente i territori. Una responsabilità politica chiara che Fico dovrà assumersi davanti ai cittadini sanniti”.









