Benevento, quattro sfide a gennaio: il Vigorito sarà fondamentale Si avvicina (finalmente) il calcio giocato: il cammino della Strega nel primo mese dell'anno

Il nuovo anno porta con sé anche l'inizio del girone di ritorno. Il calcio giocato si avvicina inesorabile, e finalmente i giallorossi potranno tornare in campo dopo le festività natalizie. Il calendario di gennaio porta una considerazione piuttosto semplice: il Vigorito dovrà confermarsi fondamentale per il Benevento.

All'orizzonte Crotone, Casertana, Casarano e Siracusa

I giallorossi hanno dato vita a un rendimento importante tra le mura amiche, dove sono arrivati 25 punti su 27 totali, frutto di otto vittorie e un pareggio, quest'ultimo rimediato tra l'altro beffardamente contro il Sorrento, con i costieri che acciuffarono la Strega in pieno recupero. Il Benevento ha il migliore attacco tra le mura amiche, con 25 gol. Mentre soltanto in quattro occasioni, le avversarie sono riuscite a violare la porta difesa da Vannucchi. Lunedì, contro il Crotone, inizierà la seconda parte di stagione. A gennaio sono cerchiate in rosso quattro date: prima ci sono gli scaligeri, poi la Strega affronterà in trasferta la Casertana. Subito dopo, sono previsti due impegni casalinghi tra le mura amiche: contro Casarano e Siracusa. Facile intuire quanto nelle prossime quattro partite, di cui tre si giocheranno al Vigorito, sarà molto importante il fattore casalingo. Particolarmente insidiosa è la trasferta di Caserta, contro una squadra che ha chiuso il girone d'andata con ottimi numeri (16 punti in 6 partite), ottenendo un rendimento superiore anche a quello del Benevento, che di punti ne ha ottenuti 15. Insomma, non sarà un gennaio decisivo, la strada da fare è ancora notevole, ma alla ripresa sarà fondamentale partire con la giusta continuità per segnare un solco verso il prosieguo della stagione.