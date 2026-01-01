Berra va alla Salernitana: salta la sfida di lunedì da ex al Vigorito Avrebbe dovuto giocare col Crotone, ma il difensore non ci sarà

La Salernitana ha chiuso col Crotone per Filippo Berra. L'ex giallorosso passa in granata e lunedì non sarà l'ex atteso della sfida tra i ragazzi di Floro e quelli di Longo. L'accordo tra “squali” e "cavalluccio marino” è per ora solo verbale, ma siamo già allo scambio di documenti. Come dire che ad affare fatto, il difensore ex Benevento non sarà sicuramente della sfida contro la sua ex squadra. Si capisce che le rischieste per i giocatori del Crotone non siamo poche e dunque altri giocatori potranno non essere disponibili già lunedì al Vigorito.