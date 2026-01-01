Nuova giunta regionale: "Nomina Serluca è motivo di orgoglio" Così assessori e consiglieri dell'Amministrazione Mastella

"La nomina in Giunta regionale con la fondamentale delega all'Agricoltura dell'amica Mariacarmela Serluca è motivo di orgoglio per tutta la nostra squadra amministrativa. E' stata diligente e dinamica quale titolare del Bilancio al Comune per quasi un decennio, siamo sicuri che farà benissimo in Regione per salvaguardare le ragioni di un settore economico cruciale per la provincia di Benevento e per le aree interne. In bocca al lupo a Mariacarmela Serluca che saprà continuare a lavorare anche per la Città di Benevento, come sinora, ancorché in un ruolo diverso, in un'altra sede istituzionale e in un'altra veste", lo scrivono in una nota congiunta gli assessori e i consiglieri di maggioranza dell'Amministrazione comunale di Benevento a margine della nomina nell'Esecutivo regionale di Maria Carmela Serluca.

