Lega: a Sant'Agata aderisce Giovanni Maddaloni Ex consigliere comunale. "Scelta avvenuta a seguito della nomina dell'avvocato Fucci nel partito"

Giovanni Maddaloni, già Assessore Comunale e più volte Consigliere Comunale di Sant’ Agata De’ Goti, aderisce alla Lega-Salvini Premier. Queste le sue parole: “Ho scelto di aderire alla Lega a seguito della nomina dell’ On. Avv. Vittorio Fucci come Responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Campania, sintomatico dell’ intenzione di Salvini di intervenire realmente e in maniera corposa sulle opere infrastrutturali della Campania, basta vedere, infatti, l’ investimento di 21 miliardi di euro fatto dal Mit con importanti ricadute per le opere infrastrutturali sannite, che da sempre hanno rappresentato un interesse preminente per Fucci.- continua Maddaloni- “ Ringrazio il Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Sen. Claudio Durigon, Commissario Regionale della Lega, l’ Avv. On. Gianpiero Zinzi, Vice-Commissario Regionale, l’ Avv. Luigi Bocchino, Segretario Provinciale, ed in particolare il mio storico amico Avv. On. Vittorio Fucci, Neo-Responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti per la Campania, per avermi coinvolto in questo nuovo progetto politico.”