Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara con un auspicio del comandante Bellizzi VIDEO - FOTO "Da genitori e soccorritori speriamo in zero incidenti. troppi giovani coinvolti"

Sono sempre circa seimila gli interventi dei vigili del fuoco nel Sannio. Tanti soccorsi ma nessuna grave emergenza almeno negli ultimi dodici mesi. Questo il dato emerso questa mattina a margine delle celebrazioni in onore di Santa Barbara, protettrice del Corpo.

Solo la cerimonia religiosa per questo 2025. Le onorificenze e gli attestati, come anche eventualmente le consuete dimostrazioni pratiche che fino allo scorso anno contraddistinguevano la festa per Santa Barbara, sono state rinviate al prossimo 27 febbraio giorno dell'istituzione del Corpo che rappresenterà la festa nazionale dei vigili del fuoco.

A celebrare la messa è stato l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca. L'ingegnere Mario Bellizzi, numero uno del comando provinciale ha invece ringraziato tutti i vigili del fuoco del Sannio e salutato le autorità intervenute.

Il comandante Bellizzi ha tracciato il bilancio delle attività svolte ed ha lanciato un auspicio affinchè si riduca il numero di incidenti stradali dove spesso sono coinvolti giovani.

L'INTERVISTA NEL VIDEO