Alto sannio e sviluppo, partenza del percorso di coprogettazione Ascolto, rete e risorse per trasformare idee in progetti concreti

Il Distretto del Commercio Alto Sannio avvia in questi giorni una fase operativa estesa e articolata. Il presidente Giuseppe Addabbo insieme al coordinatore del Distretto incontreranno ciascuna amministrazione comunale per avviare un percorso di ascolto e definire un calendario condiviso di attività di co-progettazione. L’obiettivo è costruire progetti concreti e sostenibili nati dalle esigenze dei territori e capaci di coinvolgere commercianti associazioni di categoria artigiani e altri operatori economici.

La prima fase del percorso prevede incontri istituzionali con i Comuni per raccogliere priorità e criticità locali, seguiti da tavoli tematici con gli stakeholder per tradurre le esigenze in proposte progettuali. Saranno attivati workshop, azioni pilota e iniziative di formazione rivolte agli operatori per rafforzare competenze commerciali e digitali. Il Distretto intende inoltre promuovere azioni di promozione coordinate per valorizzare i centri storici e le aree commerciali con attenzione alla sostenibilità e alla replicabilità delle soluzioni individuate.

A proposito dell’approccio che guiderà il lavoro Addabbo osserva che l’ascolto è il punto di partenza. "Partiamo dall’ascolto delle comunità perché ogni intervento deve rispondere a bisogni concreti e perché solo chi vive e lavora nei borghi conosce le priorità reali", ha detto Addabbo spiegando che la fase di ascolto non sarà formale ma operativa e orientata a raccogliere proposte misurabili e verificabili. "Dedicheremo tempo e risorse a incontrare amministrazioni e operatori per costruire insieme priorità e indicatori di risultato", ha aggiunto il presidente sottolineando la necessità di evitare soluzioni standard e di calibrare gli interventi sulle specificità locali.

Sul rapporto tra Distretto e Comuni Addabbo chiarisce il ruolo di supporto e coordinamento. "Il Distretto non sostituisce i Comuni ma li affianca mettendo in rete competenze e risorse per progettare interventi con continuità e sostenibilità nel tempo", ha spiegato Addabbo ricordando che il Distretto fungerà da facilitatore nel dialogo istituzionale e nella ricerca di finanziamenti. "Accompagneremo le amministrazioni dalla fase di progettazione alla fase di attuazione con strumenti operativi e percorsi di rendicontazione che permettano di misurare l’impatto e correggere il tiro quando necessario", ha precisato il presidente indicando la volontà di garantire coerenza e impatto nelle azioni.

Addabbo sottolinea inoltre l’obiettivo pratico dell’iniziativa e la necessità di trasformare idee in progetti candidabili. "Vogliamo trasformare idee e proposte in progetti candidabili e realizzabili attraverso percorsi chiari strumenti operativi e scadenze definite", ha dichiarato Addabbo spiegando che il Distretto seguirà le proposte fino alla loro concreta realizzazione. "Il nostro impegno è costruire percorsi che prevedano indicatori di risultato e momenti di verifica per assicurare che le risorse siano impiegate in modo efficace", ha concluso il presidente richiamando l’importanza della responsabilità condivisa.

Un elemento di rilievo per il percorso è il recente avviso della Regione Campania che mette a disposizione una dotazione complessiva di tredici milioni di euro per le attività dei Distretti del Commercio. Per il Distretto del Commercio Alto Sannio si tratta di una opportunità concreta per finanziare interventi di rigenerazione urbana, promozione commerciale e accompagnamento degli operatori. Addabbo valuta positivamente la misura regionale e ne sottolinea la dimensione collettiva. "Il risultato non è frutto di un singolo, ma di un percorso collettivo in cui il confronto ha fatto la differenza", ha detto Addabbo ricordando il dialogo avviato con altri sette distretti delle aree interne e con l’Assessorato regionale alle Attività Produttive. "Abbiamo lavorato in sinergia con sette distretti e con gli uffici regionali e quel confronto ha contribuito a mettere a fuoco proposte condivise; il ruolo dell’assessore Marchiello e degli uffici competenti è stato importante nel definire la misura", ha aggiunto il presidente DEL Distretto Alto Sannio.

Gli incontri con le amministrazioni comunali seguiranno una scaletta definita che prevede ascolto delle priorità locali raccolta di proposte individuazione di azioni prioritarie e fissazione delle date per i tavoli tematici. Al termine della prima fase sarà pubblicato un calendario condiviso delle attività con scadenze e responsabilità operative. Il Distretto si impegna a garantire trasparenza nelle fasi di lavoro e a favorire la partecipazione degli operatori attraverso comunicazioni puntuali e momenti pubblici di confronto.

Addabbo lancia infine un appello alla partecipazione. "Chiedo a Comuni commercianti e associazioni di mettersi in gioco, perché solo con la partecipazione di tutti potremo trasformare le risorse disponibili in risultati tangibili per i nostri borghi", ha detto Addabbo invitando a un impegno collettivo e ricordando che il successo del percorso dipenderà dalla capacità di lavorare insieme con responsabilità condivise e attenzione alle priorità locali.