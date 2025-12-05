Benevento, le gare del vivaio e classifiche: la Primavera ospita il Palermo Le under 17 e 15 saranno di scena contro la Sambenedettese. Sfida casalinga per l'under 16 di Leone

Scende in campo il settore giovanile del Benevento, con la Primavera che domani affronterà il Palermo sul sintetico dell'Avellola. Per il tecnico De Angelis sarà la prima sfida casalinga, dopo le trasferte con Pisa e Salernitana che hanno fruttato tre punti. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 14:30. Domenica, invece, sarà la volta delle under, con le 17 e 15 che si recheranno nelle Marche per affrontare la Sambenedettese. Alle 10:30 sarà la volta della squadra allenata da Festa, capolista del girone a punteggio pieno. Successivamente, alle 12:45, entrerà in campo la formazione di Schiavi, reduce dalla vittoria interna ottenuta contro il Pineto. L'under 16 di Leone sarà di scena all'Avellola, dove alle 11 se la vedrà contro i pari età del Casarano per tornare al successo dopo la sconfitta rimediata a Latina.

Settore giovanile, le classifiche

Primavera 2, la classifica: Empoli 22, Pisa 19, Spezia 18, Pescara e Monopoli 17, Bari e Avellino 16, Ternana e Benevento 15, Ascoli 14, Perugia 11, Cosenza 10, Catanzaro 9, Palermo e Salernitana 7, Crotone 4.

Under 17, la classifica: Ternana e Gubbio 21, Benevento 20, Guidonia 19, Latina e Ascoli 18, Pineto 16, Casertana 15, Perugia 14, Campobasso 10, Sambenedettese 8, Pianese 6, Cerignola 5, Foggia 1.

Under 16, la classifica: Benevento 18, Monopoli 13, Pineto, Casarano e Latina 11, Sorrento, Casertana e Campobasso 10, Giugliano 8, Altamura 6, Picerno 4.

Under 15, la classifica: Benevento 30, Perugia 27, Latina 19, Gubbio 18, Ternana e Guidonia 16, Cerignola 15, Campobasso 14, Ascoli 11, Pineto 10, Sambenedettese 9, Casertana 8, Pianese 6, Foggia 1.