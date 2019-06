Un giovane cantante sannita in tour... pensando a Sanremo Simone, enfant prodige pontese, e un'estate in tour tra appuntamenti e ambizioni

È partito il tour del giovane cantante pontese Simone Frangiosa (nome d’ arte Simone). È stato già in diverse località del Molise e il prossimo appuntamento è per giovedì 11 luglio a Paupisi. Simone Frangiosa, nasce a Benevento nel 2002. Sin dai primi anni di vita mostra la sua propensione per la musica. All’età di 10 anni comincia a frequentare una scuola di canto, Il Canto del Sannio, e da lì inizia a calcare il palcoscenico. Partecipa a due stage di ‘Intense vocal workout’ organizzati da Monica Magnani (vocalcoach di Michelle Hunziker ) dai quali apprende nuove tecniche di canto. A febbraio 2019 Simone ha partecipato a Torino come ospite al concorso Bravissima di Valerio Merola e li viene ascoltato da un produttore , Valerio Liboni che, rimasto estasiato, decide di produrlo. Il 17 maggio 2019 Simone debutta nel mondo discografico e radiofonico in tutto il mondo con un EP prodotto da Valerio Liboni per Capogiro Music Publishing di Biagio Puma contenente due tracce: ”Se avessi la tua età” scritto da Vanessa Lucca con arrangiamenti alla chitarra del grande Marco Bonino e “Nina” scritto da Valerio Liboni (che ha scritto anche per Fiorella Mannoia) e Guido Guglielminetti (attuale capogruppo della band di Francesco De Gregori). Insomma a soli 17 anni Simone ha già avuto l’onore di collaborare con grandi nomi della musica italiana. L’uscita dei due inediti del 17 maggio scorso è accompagnata dall’uscita in contemporanea su youtube del videoclip del singolo “Se avessi la tua età”. Ora in programma per il giovane artista pontese-sannita ci sono le selezioni per Talent, poi serate in varie zone d’Italia e se tutto va come sperano i familiari, i fans e naturalmente Simone ci si augura nel calpestare il palco del Festival di Sanremo. A breve uscirà comunque il video del secondo inedito Nina. Dunque dal 17 maggio Simone è in tour. Le prossime date sono: 11 luglio a Paupisi; il 30 e 31 agosto sara’ in concerto a Vietri sul Mare (SA) e tra il 25 e il 31 agosto sarà ospite di Città Spettacolo a Benevento. Intanto Simone è in preparazione per Sanremo con un altro inedito e per il Cantagiro.