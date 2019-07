Tommaselli nominato segretario nazionale Silc La nomina dopo 25 anni di esperienza

Dopo 25 anni di conclamata esperienza sindacale, viene nominato Segretario Nazionale della Confederazione

Sindacale S.I.L.C, “Sindacato Italiano Lavoratori Confederati”, Giovanni Tommaselli. Come hanno già fatto in tanti Segretari Nazionali,Territoriali e molteplici Dirigenti Sindacali, andare via da una organizzazione dindacale, che da tempo è logorata da innumerevoli conflitti interni e che ha perso ormai la rappresentatività, era un atto dovuto di tutela nei confronti di tutti gli iscritti, che fedelissimi hanno rapidamente aderito alla Confederazione S.I.L.C.

Dopo tanto sacrificio, Tommaselli ha deciso di aderire, non ad una organizzazione, bensì ad una Confederazione

Sindacale, ove tutti i Dirigenti Sindacali, sia locali che nazionali, sono confluiti per dar forza ad un disegno a

carattere europeo. Inaugurate in tutta Italia già molteplici sedi sindacali S.I.L.C con tutti i servizi CAF “tutela fiscale” e Patronato “Tutela Previdenziale”, annessi.

Nella regione Campania, oltre al Segretario Nazionale Giovanni Tommaselli, la Confederazione Sindacale S.I.L.C si

compone del Segretario Generale Bruno Rubano, del Segretario Territoriale del Sannio Andrea Saccente , del

Segretario Territoriale dell'Irpinia Raffaele Foria, del Coordinatore Sanità Angelo De Luisi, dei Componenti RSU e

dei Dirigenti Sindacali tutti, ai quali il Segretario Nazionale Tommaselli augura un proficuo lavoro a tutela dei

diritti di tutti i cittadini. La Segreteria Territoriale della Confederazione S.I.LC. è aperta in Viale Martiri d’Ungheria.