Made in Sud conquista gli spettatori del social film festival Il bilancio della serata all'insegna della comicità e della solidarietà

Bilancio positivo per la serata Made in Sud organizzata dal Social Film Festival ArTelesia. E' il bilancio tracciato all'indomani dell'evento che ha fatto registrare "una piazza gremita di gente che ha partecipato con entusiasmo a oltre due ore di spettacolo all’insegna della comicità e della solidarietà. La serata - evidenziano gli organizzatori - che si è aperta con una suggestiva coreografia della Modern Dance Academy di Enzo Mercurio ha lasciato poi spazio alla presentazione del progetto “Un ascensore per Vito” al quale l’associazione Libero Teatro, promotrice del Festival, ha aderito grazie al contributo dei cittadini di Benevento. Lo spettacolo, condotto da Fatima Trotta, ha visto avvicendarsi sul palco gli artisti di Made in Sud che hanno animato la piazza con performances ed interazioni con il pubblico . La serata si è conclusa con la premiazione dei Made in Sud da parte del Cesvob per l’ impegno sociale mostrato anche con lo spettacolo "Un Sorriso per Amatrice”. Successo di pubblico e di critica oltre ogni aspettativa, dunque, per la seconda serata del Social Film Festival ArTelesia targata Made in Sud, un evento social per il Sociale".