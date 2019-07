Telesina: il Cipe ha approvato definitivamente il raddoppio L'annuncio di Del Basso De Caro (Pd): "Ora si parte con il bando di gara"

“Il Cipe, come da me anticipato la scorsa settimana, ha approvato in via definitiva il raddoppio della S. S. 372 «Telesina»”. A darne notizia è l'ex sottosegretario alle Infrastrutture e deputato del Partito Democratico, Umberto Del Basso De Caro che rimarca: “Un’opera fondamentale per il Sannio, auspicata ed attesa da decenni. Ora si parte con la pubblicazione del Bando di Gara (primo lotto 400 milioni di euro) e con la scelta del contraente. Seguirò l’opera e la sua evoluzione con la stessa passione con cui ne ho accompagnato la progettazione, la ricerca delle fonti di finanziamento e il complesso iter approvativo”.

Si tratta dell'infrastruttura più attesa nel Sannio da sempre. La necessità del raddoppio di un'arteria che ormai da decenni non è più sufficiente ad accogliere l'enorme flusso di traffico che da Caianello si dirige verso la Napoli – Bari, 'tagliando' il tragitto attraversando il Sannio. Poco più di 690 chlometri di asfalto che purtroppo spesso sono finiti al centro delle cronache per i tanti incidenti tragici e per le condizioni in cui versa l'asfalto continuamente al centro di lavori.