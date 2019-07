Al via la 14° edizione kermesse enogastronomica Marchigiana Da domani a domenica degustazioni, mostra e convegni a San Giorgio La Molara

La “vera" carne di vitello marchigiana certificata IGP, cresciuta nei pascoli naturali ed incontaminati delle colline del Fortore, sarà l'autentica protagonista della manifestazione che avrà inizio domani sera, 1 agosto, a San Giorgio La Molara in provincia di Benevento con la degustazione di prodotti tipici locali.

Dalle 20 si potranno degustare: bistecche, tagliate preparate esclusivamente con carne Marchigiana allevata a San Giorgio La Molara. La marchigiana è la razza piú diffusa sul territorio di San Giorgio La Molara ed è una delle cinque razze bianche italiane, insieme alla podolica maremmana , chianina e romagnola. La Marchigiana è concentrata principalmente nella regione delle Marche, ma è presente anche in Abruzzo, Lazio e Campania. San Giorgio La Molara rappresenta il 52% in campo regionale ed il 12 % in campo nazionale per quanto riguarda l'allevamento della marchigiana con circa 115 aziende e 3500 capi, tra fattrici e vitelli. I

Di seguito il programma: 1 - 2 - 3 - 4 agosto ore 20 degustazione delle carni con prodotti tipici locali

3 - 4 agosto la 14° edizione della mostra bovina di Razza Marchigiana IGP

Sabato 3 agosto a partire dalle 7 fino alle 9 arrivo e sistemazione dei capi nelle poste. dalle 10 alle 13 al via i lavori di valutazione morfo - funzionali dei bovini iscritti nel libro genealogico nazionale. Ore 15 - 19.00 prosecuzione lavori di valutazione morfo-funzionali dei bovini iscritti al libro genealogico nazionale.

Domenica 4 agosto Convegno: la zootecnica di precisione: la produzione di carne bovina di Razza Marchigiana etica e sostenibile. 0re 10.30 - 13.00 Lavori di valutazione morfo-funzionali funzionali, proclamazioni dei campioni assoluti della mostra. Concorso gruppi di allevamento: concorsi collaterali a gara di conduzione. Ore 15-17.00 cerimonia conclusiva e premiazioni.