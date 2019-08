Caldo, a Benevento rischio elevato L'avviso della Protezione civile della Regione Campania

Rischio elevato a Benevento per l'ondata di caldo annunciata da oggi e per una durata di circa 60 ore. L'avviso diramato dalla Protezione civile della Regione Campania prevede temperature massime che saranno superiori ai valori medi stagionali di 5-6°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, supererà anche l’80% e in condizioni di scarsa ventilazione.

Benevento tra i centri più roventi.

Si raccomanda di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.