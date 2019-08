Piantiamo un bosco a Benevento. Mastella aderisce all'invito Il sindaco risponde alla proposta green lanciata via social e invita comitati a parlarne

Arriva velocemente la risposta del sindaco di Benevento Clemente Mastella a chi lo ha sollecitato a piantare un bosco a Benevento per combattere lo smog. Il primo cittadino affida ai social il commento e scrive: "Molti mi sollecitano a dare la mia adesione circa la proposta di piantare un bosco a Benevento. Per la verità non solo sono più che d’accordo ma tempo fa proposi di piantare migliaia di alberi in città per aiutare a vivere con una qualità ambientale che ci libererebbe dalle ipoteche drammatiche attuali. Pronto a ricevere comitati o delegazioni e discutere con loro ed altri per una operosità reale al riguardo". Così commenta Mastella aprendo a chi vuole mettere in campo l'iniziativa green.