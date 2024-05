Giro d'Italia partito da Foiano di Val Forotore. "Oggi siamo centrali nel mondo" Emozionato e fiero il sindaco Giuseppe Ruggiero: evento importante per la promozione del territorio

“Erano 91 anni che la carovana non attraversava il fortore. Oggi addirittura il Giro d'Italia parte da Foiano. Per la prima volta ci guarda il mondo grazie a Rcs”.

Emozionato, soddisfatto e fiero il sindaco di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Ruggiero che oggi ha dato il via all'undicesima tappa del Giro d'Italia 2024. Una vetrina irripetibile per Foiano e l'intera Valle del Sannio. “Fino ad oggi – ha rimarcato il primo cittadino - la Val Fortore era sconosciuta ai più in Campania, per qualche ora siamo centrali nel Mondo”.

Tantissime le persone che hanno assistito alla partenza. Appassionati e non con al centro tantissimi bambini e ragazzi che hanno assistito al via e visitato il villaggio rosa allestito per l'occasione. Un evento che ha impegnato l'amministrazione di Foiano da mesi con la programmazione.

E dopo l'arrivo di ieri a Bocca della Selva, frazione di Cusano Mutri, Sannio ancora protagonista con Foiano di Val Fortore, con l'undicesima tappa del Giro d'Italia edizione 107, in programma dal 4 al 26 maggio e organizzato da RCS Sport.

La Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare chiude la prima metà della Corsa Rosa. I 207 km in programma non presentano particolari difficoltà altimetriche con gli ultimi 100 km interamente pianeggianti.

Il gruppo, forte di 155 unità, è transitato al KM 0 alle 12.20. Non partiti i dorsali n° 22 Louis Barrè (Arkéa - B&B Hotels) - 51 Stefano Oldani (Cofidis) - 176 Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike).

Percorso

Tappa nettamente suddivisa in due parti. La prima di attraversamento dell’Appennino fino a Termoli e la seconda pianeggiante lungo la statale costiera (ss.16). L’Appennino presenta alcune salite e discese caratterizzate da numerose curve e brevi saliscendi, in parte su strade a scorrimento. Raggiunta la costa a Termoli si entra nella statale Adriatica che si segue fino a Francavilla al Mare, dove circa a 4 km dall’arrivo si trovano le uniche due curve a destra (intervallate da un sottopasso ferroviario) che immettono nel lunghissimo rettilineo finale.

Ultimi km

Ultimi 3.5 km praticamente rettilinei attraverso l’abitato, perfettamente pianeggianti. Retta finale di 3000 m su asfalto larghezza 8 m.