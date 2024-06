Boom di Forza Italia nel Sannio: è la provincia più azzurra della Campania Rubano sosteneva Martusciello, che quasi supera Meloni. Puglianello comune più azzurro d'Italia

Un risultato importante quello di Forza Italia nel Sannio, partito del deputato Francesco Maria Rubano che va ben oltre il dato nazionale portando il partito al 16,58 per cento.

Dato migliore raggiunto da Forza Italia in Campania: ad Avellino Forza Italia arriva al 14,71 per cento, a Caserta al 13,78 cento, a Salerno il 10,39 per cento, a Napoli l'8,37 per cento.

Dato che poi migliora sensibilmente a Puglianello, Comune più azzurro d'Italia, con l'82,43 per cento 705 preferenze per Tajani, 702 per Martusciello.

Proprio sulle preferenze di Martusciello è il caso di operare una riflessione: 9826 preferenze al di fuori del capoluogo Benevento, più della presidente del Consiglio Meloni. Meloni che invece supera di un'incollatura Martusciello se il dato viene allargato all'intera provincia di Benevento: 10487 voti per Giorgia (più distante il secondo candidati del partito azzurro, Gambino, 2790 voti), 10404 per per Martusciello.