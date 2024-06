Ance Benevento: borsa di studio per i ragazzi del Galilei Ferraro: "Obiettivo avvicinare i ragazzi all'edilizia e al rispetto dell'ambiente"

ANCE Benevento nell’ambito del progetto “Scuola Viva” realizzato dall’Istituto Galilei Vetrone di Benevento ha collaborato all’iniziativa “La Villa Comunale di Benevento: un patrimonio verde da proteggere”.

Il progetto parte dallo studio del patrimonio artistico e floreale della Villa Comunale, con la finalità di promuovere e preservare patrimonio florovivaistico presente sul territorio cittadino e s’inserisce nel contesto più ampio di valori paesaggistici e naturalistici da tutelare.

Alla base dell’iniziativa vi è la volontà di educare le giovani generazioni al rispetto del verde e alla funzione del parco pubblico nel contesto urbano, sottolineando l’importante ruolo dei polmoni verdi delle città e del loro contributo climatico, ecologico, urbanistico e sociale rispetto al vivere urbano.

Il progetto si è completato con la realizzazione di un plastico della Villa Comunale, che sarà esposto presso l’Istituto scolastico.

Mario Ferraro - Presidente ANCE Benevento ha ribadito che “Avvicinare i giovani all’edilizia vuol dire far comprendere loro il ruolo che il settore assume in tutti gli aspetti dell’abitare gli spazi urbani.

L’obiettivo di ANCE Benevento è quello aumentare il numero di iscritti agli istituti tecnici indirizzo CAT, formare giovani qualificati con competenze utili per le imprese e immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

L’invito ai ragazzi e alle famiglie è di iscriversi al CAT (ex geometra) per una reale opportunità di lavoro (durante e dopo il diploma). È un momento storico favorevole per il nostro settore, che necessità urgentemente di figure tecniche da inserire nei team di lavoro. Siamo disposti ad investire sulla formazione dei giovani che hanno la concreta possibilità di trovare poi subito lavoro, anche durante il percorso di studi, con soddisfazioni in termini professionali ed economiche.”

A tal proposito è stata prevista una nuova opportunità per gli studenti dell’indirizzo CAT per il prossimo anno scolastico, una borsa di studio sperimentale su temi che saranno individuati da una commissione comune ANCE - Scuola.