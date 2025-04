Si è insediata la nuova Commissione edilizia del Comune di Benevento: i nomi Gli auguri di buon lavoro del sindaco Mastella e dell'assessore all'Urbanistica, Chiusolo

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo hanno incontrato i componenti della nuova Commissione edilizia che si è insediata stamane a Palazzo Mosti. A loro hanno formulato gli auguri di buon lavoro e auspicato una proficua collaborazione nell'interesse dell'Istituzione, della Città e del governo del territorio. "In un momento di trasformazione migliorativa del tessuto urbano, che si traduce tanto nelle numerose opere realizzate o in corso di realizzazione, quanto nel nuovo Piano urbanistico che prende quota, l'auspicio è che il vostro apporto possa essere costante, collaborativo e fonte di spunti preziosi", ha detto il sindaco Mastella alla nuova Commissione edilizia.

Si ricorda che - come da delibera di Giunta approvata il 19 marzo 2025 - la nuova Commissione edilizia è così composta: Giuseppe Mottola (Ordine architetti), Renato Lisi (Ordine degli ingegneri), Mario De Nigris (Ordine degli Avvocati), Giampaolo Biele (Ordine dei geometri), Walter Nardone (Ordine degli agronomi), Francesco Ucci (Ordine dei geologi), Paolo Verdino (rappresentanza Ance). Quali esperti Roberto D’Argenio (storia dell’architettura e restauro conservativo), Gianluca Principe (tecnologie edilizie e bioarchitettura), Roberto D’Alessio (Urbanistica), Fioravante Colella (tutela ambientale e difesa del suolo).