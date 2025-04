Stanotte sospensione idrica per i comuni di Benevento, Ponte e Torrecuso Dalle 22 di oggi alle 5 di venerdì 10. Guasto sulla condotta principale della Regione Campania

Sospensione idrica notturna per i comuni di Benevento, Ponte e Torrecuso (solo zona di Torrepalazzo) per lavori urgenti e indifferibili sulla condotta idrica DN 500 in acciaio – Tratta Curti – Benevento.

A causa di un guasto improvviso, comunicatoci dalla Regione Campania, in data 10.04.2025 ore 15.00 con nota prot. 186398, verificatosi sulla condotta idrica DN 500 in acciaio lungo la tratta Curti – Benevento, con perdite localizzate nelle località Auduni e Ponte, si rende necessario procedere con un intervento urgente e indifferibile di riparazione.

Al fine di consentire l’esecuzione delle attività manutentive e di limitare per quanto possibile i disagi alla popolazione, sarà sospesa l’erogazione idrica a servizio dei Comuni di Benevento, Ponte e Torrecuso (solo zona Torrepalazzo) a partire dalle ore 22 di oggi giovedì 10 aprile 2025 fino alle ore 05:00 di venerdì 11 aprile 2025, e comunque fino a ultimazione degli interventi.

Le zone interessate del Comune di Benevento sono le seguenti:

* Zona Capodimonte IACP e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino (compreso ASI) fino a contrada Saglieta;

* Contrade Coluonni e San Cumano

* Contrade Nord (Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri);

* Zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco;

* Zona San Liberatore e Monteguardia;

* Distretto Via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, Via Sandro Pertini, Via Domenico Mustilli, Viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino e traverse(comprea via Guglielmo di Tocco) fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre), Via Annunziata (dalla Rocca dei Rettori a Via Rampa Annunziata inclusa), Piazza Arechi II e traverse, Piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), Piazza Vari, Via Michelangelo Schipa;

* Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Pietro Nenni e traverse, Via Tommaso Bucciano e traverse, Via Meomartini e traverse fino a Cretarossa, compreso;

* Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F. Rosselli e traverse, Via Cifaldi e traverse, Via Alfredo Paolella, Viale Aldo Moro e traverse, Via A. Gramsci e traverse, Via Pacevecchia e traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole, compreso.

Le zone relative al Comune di Ponte sono: tutto il territorio comunale, ad esclusione di ASI, zona Piana, via San Dionigi e via Francigena che non subiranno interruzioni.

Informazioni relative al Comune di Torrecuso.

Il Comune di Torrecuso sarà interessato dall’interruzione idrica unicamente nella zona industriale di Torre Palazzo, per circa 30 utenze.

Si comunica che al ripristino dell’alimentazione potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità, dovuti al movimento dei sedimenti nelle condotte, ciò non pregiudica la qualità dell’acqua.