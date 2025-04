Oggi Telese Terme compie 91 anni. Il 10 Aprile del 1934 istituzione del Comune Il sindaco Caporaso: Telese oggi conta 8mila abitanti, continua a crescere

Il 10 Aprile del 1934 avvienne l’istituzione del Comune di Telese che prima di tale data era una frazione di Solopaca. Successivamente nel 1992 ha assunto la denominazione di Telese Terme.

“Ricordare la nostra nascita, il nostro compleanno, rafforza il legame della comunità telesina con la sua storia - dichiara il sindaco Giovanni Caporaso -. Una storia recente, di un comune giovane che, però, è riuscito in un tempo relativamente breve ad affermarsi come città e punto di riferimento di un territorio ampio, che va oltre la valle Telesina. Telese oggi conta 8mila abitanti, continua a crescere

demograficamente ed economicamente. Un dato che viene riconosciuto anche dai tanti imprenditori e dai grandi brand che vengono qui ad investire. Con queste bellissime premesse lavoriamo per continuare ad alimentare questo processo positivo. Auguri Telese! Buon compleanno”.