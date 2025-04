Accusato di aver maltrattato la moglie, condannato a 4 anni e 4 mesi Benevento. Rito abbreviato per uomo di Montesarchio. 2) Picchia compagna e la manda in ospedale

Quattro anni e 4 mesi, contro i due anni chiesti dal Pm, il risarcimento dei danni, da ,liquidarsi in separata sede, alla parte civile, il pagamento alla stessa di una provvisionale di 5mila euro. E' la condanna con rito abbreviato stabilita dal gup Loredana Camerlengo per un uomo di Montesarchio accusato di maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla presenza del figlio minore. Difeso dall'avvocato Marianna Febbraio, l'uomo è stato chiamato incausa da una inchiesta sui comportamenti mantenuti nei confronti della moglie, parte civile con l'avvocato Gianni Forgione, che avrebbe picchiato in due occasioni.

PICCHIA LA COMPAGNA E LE SOTTRAE IL CELLULARE

Lo hanno denunciato per maltrattamenti, aggravati dalla presenza dei figli minori, e rapina. Sono le ipotesi di reato prospettate dalla polizia a carico di un 36enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe scagliato con violenza nei confronti della compagna, costretta a fare ricorso alle cure dei medici in ospedale per le botte subite, e le avrebbe sottratto il cellulare. Condotto in questura, alla fine è stato denunciato. Lo difende l'avocato Fabio Ficedolo.