Sannio, reati in calo tra 2023 e 2024. Il Questore: manteniamo alta l'attenzione VIDEO - FOTO 173° Festa della Polizia. Trabunella: "Massimo impegno specialmente per i giovani"

Reati in calo in provincia di Benevento (riferimento 2023 – 2024) dell'8,2 per cento e massimo sforzo contro il crimine e anche i fenomeni di devianza con al centro i giovani, come quelli registrati a Benevento negli ultimi giorni.

Tempo di bilanci per la Polizia di Stato nel Sannio che oggi ha festeggiato il 173esimo compleanno nella splendida cornice del Teatro Romano.

Tanti i sindaci, le istituzioni e gli studenti accolti dal questore della provincia di Benevento, Giovanni Nunzio Trabunella e dai funzionari in servizio nella Questura sannita.

“Questa giornata – ha rimarcato il questore Trabunella - rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato e per ricordare la dedizione delle donne e degli uomini quotidianamente impegnati a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di salvaguardare il pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali come sintetizzato dal claim #essercisempre”.

Manifestazioni aperte in mattinata con la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei Caduti della Polizia di Stato, alla presenza del Prefetto Raffaela Moscarella e del Questore.

In occasione dell’evento conferito un riconoscimento agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di San Giorgio del Sannio (BN), risultato vincitore della fase provinciale del concorso “Pretendiamo Legalità” – VIII Edizione.

Il 173° anniversario ha visto una grande partecipazione di giovani che si è potuta apprezzare oltre che per la presenza di alcune rappresentanze di scuole del capoluogo, anche grazie al contributo degli allievi del Liceo “Guacci” di Benevento che hanno accompagnato tutto l’evento con le loro esibizioni musicali e degli alunni del Liceo “Fermi” di Montesarchio (BN), che con l’ausilio di droni hanno effettuato le riprese della cerimonia.

Il Questore Trabunella ha poi rimarcato come siano in calo i reati “ma la nostra attenzione resta alta in tutta la provincia e con tutte le specialità della Polizia di Stato”.

Sugli ultimi episodi il numero uno della questura di via De Caro ha assicurato: “Per l'accoltellamento di sabato pomeriggio siamo riusciti a fermare praticamente subito l'indagato. Episodi violenti che purtroppo sono provocati anche da un deficit di formazione e di educazione dei giovani. Fatti difficilmente prevenibili. Lavoriamo quotidianamente per la formazione e per costruire un futuro migliore per i giovani anche con gli incontri che organizziamo nelle scuole”. La cerimonia si è aperta, al Teatro Romano con la rassegna della rappresentanza delle specialità della Polizia di Stato - a capo dello schieramento il vicequestore Vittorio Zampelli - da parte del Prefetto Moscarella e del Questore Trabunella. A seguire la lettura dei messaggi istituzionali della Dirigente dell'Ufficio immigrazione, Giovanna Cioffi, poi il bilancio del Questore. Infine la premiazione dei poliziotti che si sono distinti in importanti operazioni.

I premiati

PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO: Vice Sovrintendente Michele Riccio

ENCOMI SOLENNI ed ENCOMI: sovrintendente Antonio Nocera; assistente capo coordinatore Raffaele De Marco; assistente capo coordinatore Antonio De Matteo.

Commissario Capo Rosario Pascarella; sostituto commissario Plinio Lepore; ispettore Francesco Salierno; assistente capo coordinatore Massimo Genua.

Sovrintendente Giovanni Corda; vice ispettore Francesco Fallarino; sovrintendente capo coordinatore Carmine Iuliano.

Vice ispettore Vincenzo Maio. Sostituto commissario Annalisa Marino Annalisa; sovrintendente Rita Orlacchio; sgente Mattia Sabatini; sovrintendente Felice Truglia.

Ispettore Bruno Votto; assistente capo coordinatore Carmine Mauro; sovrintendente capo in quiescenza Francesco Tozzi.

risultati operativi per il 2024

Persone denunciate: 344

Totale Arresti: 65

Persone controllate: 60.293

Veicoli controllati: 26.406

Sostanze stupefacenti sequestrate: Cocaina 326 grammi.; cannabinoidi 8.931 gr.;

Avvisi orali: 35

Provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio: 66

Totale DASPO adottati: 57

Sorveglianze speciali proposte: 10

Ammonimenti emessi: 106

Espulsioni: 25

Trasferimenti presso CPR: 8

Provvedimenti Art.100 T.U.L.P.S. adottati: 7

Illeciti amministrativi contestati: 30