Sandra Mastella: primo partito con un lavoro a mani nude "Rammarico per non aver raggiunto il quorum. Si rammarichi di più chi ha aggravato divisioni"

"Stati Uniti d'Europa è il primo partito della città di Benevento con il 24,36 per cento. Grazie ai beneventani che continuano ad alimentare anche con il consenso politico i risultati raggiunti dall'Amministrazione comunale. In nessuna provincia d'Italia Stati d'Uniti d'Europa ha raggiunto i numeri raccolti nel Sannio: oltre il 15%, sono un record con 12 punti sopra la media nazionale del partito. Sono stata la donna più votata in provincia di Benevento: con 12mila 750 preferenze ho superato la premier in carica Giorgia Meloni che a livello nazionale è andata oggettivamente fortissimo ma qui nel Sannio ne ha ottenute 10mila 487: più di duemila meno di me", così in una nota Sandra Mastella, candidata con Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione Sud.

"Gli oltre 28mila voti ottenuti in Regione Campania, a mani nude, senza apparati di potere alle spalle e con la sola forza di una rete di amici e sostenitori, sono un risultato strepitoso e confermano che le truppe mastellate erano, restano e saranno forza determinante nella definizione degli equilibri politici, elettorali e aritmetici in vista delle prossime elezioni regionali", prosegue Sandra Mastella.

"Resta il rammarico per il mancato raggiungimento del quorum del 4%: nel Sud è stato ampiamente superato, ma a livello nazionale no. Si rammarichi più di me chi ha seminato vento per raccogliere tempesta, aggravando le divisioni e adoperandosi più per disfare che per fare. E riflettiamo insieme sul terribile dato dell'astensionismo: un elemento di riflessione, più che allarmante, per chiunque sia impegnato nella res publica", conclude Lonardo.