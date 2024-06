Auto in fiamme, paura lungo la Tangenziale a Benevento L'incendio ha interessato una Ford Fusion: vigili del fuoco in azione

Momenti di paura questa mattina lungo la Tangenziale nei pressi dell'uscita stadio per un'auto in fiamme. Si tratta di una Ford Fusion alla cui guida c'era un uomo che, quando si è accorto del fumo, ha immediatamente arrestato la marcia scendendo dall'abitacolo. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area dove il veicolo aveva arrestato la marcia.