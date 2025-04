Presentato il piano di sviluppo territoriale per Bonea Un progetto da 9,5 milioni di euro per il rilancio economico e turistico: ecco le opere

E' stato presentato il piano di sviluppo territoriale dal titolo "Salute, sport, archeologia e sviluppo agricolo per il rilancio economico e turistico del territorio di Bonea e delle aree interne". Il progetto risponde al bando pubblico per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso, come previsto dall’articolo 1, comma 146 e seguenti, della legge n.178 del 2020.

Il fulcro del piano è un’idea di sviluppo integrato che mira a coniugare la valorizzazione delle risorse naturali, storiche e culturali del territorio con l’innovazione e l’imprenditorialità privata. Tra le principali iniziative del progetto, spiccano i percorsi naturalistici del Taburno, il turismo plein air e sportivo, lo sviluppo agricolo, l’enoturismo, e il potenziamento della ricerca e innovazione. L’obiettivo è stimolare il rilancio economico e il turismo, con particolare attenzione alla riqualificazione del centro storico attraverso la realizzazione di un albergo diffuso.

Il piano prevede un investimento complessivo di 9,5 milioni di euro, destinato a una serie di interventi infrastrutturali e culturali che includono: La realizzazione di un centro congressi e di un centro di ricerca e innovazione nell’ex scuola media del comune. Il recupero e la valorizzazione della chiesa di San Biagio e degli scavi archeologici della villa di Cocceio. La creazione di un’area attrezzata con stazioni per la ricarica delle auto elettriche, car-sharing, bike-sharing, aree sosta per camper, spazi ludici e servizi. La ristrutturazione e messa in sicurezza di un edificio comunale da adibire ad albergo diffuso. La costruzione di un impianto sportivo polivalente in via Lorenzoni – Carre e la conclusione dei lavori per la palestra comunale già in corso. Il recupero di prodotti alimentari e farmaceutici dai residui della trasformazione dell’uva, destinati alla ricerca.

"Abbiamo raggiunto l’obiettivo – commenta il sindaco Roviezzo – presentare il piano di sviluppo è un passo importante, ora attendiamo la graduatoria di ammissione a finanziamento per poter concretizzare il nostro sogno. Il piano rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per Bonea, con ricadute positive per l’intera valle Caudina".

Il sindaco ha inoltre voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, dai dipendenti comunali al segretario comunale ed ai tecnici, dai ricercatori dell'Università Federico II di Napoli ai consiglieri che hanno collaborato con entusiasmo per partecipare al bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Adesso non ci resta che attendere fiduciosi ed in ogni caso rappresenterà la programmazione per il futuro" conclude Roviezzo. Se ammesso a finanziamento, il piano di sviluppo potrà rappresentare un punto di svolta per il rilancio turistico, economico e agricolo di Bonea e delle aree limitrofe.