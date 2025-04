Informazione, giustizia, legalità il tema premio giornalistico Geppino Tangredi Il 13 aprile a Benevento l'evento giunto alla sesta edizione: ecco i premiati

Si terrà sabato 13 aprile la sesta edizione del Premio Giornalistico "Geppino Tangredi". Alle ore 9,30 a Benevento si alzerà il sipario sull'edizione 2025 all'auditorium "San Gennaro" in via Nicola Calandra.

"Informazione, giustizia, legalità" il tema della sesta edizione.

Evento che anche quest'anno vedrà ospiti, autorevoli personalità che nel proprio ruolo hanno dato e danno il proprio contributo nel campo dell'informazione, della giustizia e legalità, ma anche nel campo della ricerca scientifica.

Questi i premiati di questa edizione. Monsignor Antonio Di Donna Vescovo di Acerra e presidente delle Conferenza Episcopale Campana, Filippo Verrone presidente del tribunale militare di Napoli, Vincenzo Perone giornalista inviato RAI TG3, Antonio Giordano ricercatore e direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, Giuseppe Acocella rettore dell'università "Giustino Fortunato" di Benevento ed Emilia Narciso presidente dell'Unicef Campania.

Riconoscimenti andranno poi a Claudio Coluzzi, responsabile della redazione de 2Il Mattino" di Benevento,, al colonello comandante provinciale dei carabinieri di Benevento Enrico Calandro, al colonnello comandante del reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Benevento Carmine Apicella, e alla Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli.

Il premio è nato ad aprile 2016 a Montesarchio e presentato da Maria Tangredi, presidente ed ideatrice del premio dedicato a suo padre Geppino, pioniere del giornalismo televisivo sannita, e dove si sono svolte le prime tre edizioni. Premio che coinvolge anche gli studenti che partecipano al concorso presentando un proprio elaborato come previsto da regolamento sul tema assegnato.

Numerosi i lavori presentati dai "giornalisti in erba" sanniti e non. Tra gli studenti premiati ci saranno anche quelli del V° Circolo di Giugliano (Na) e quelli dell'istituto superiore "Majorana - Bachelet" di Santa Maria a Vico(Ce). Ad accogliere gli ospiti saranno gli studenti dell'istituto alberghiero "Aldo Moro" di Montesarchio.

A precedere la premiazione dopo i saluti di Clemente Mastella sindaco di Benevento, Francesco Manca segretario regionale csi Campania, Biagio Mataluni presidente Ucid sezioni di Benevento -Avellino, di Vittorio Fucci avvocato e responsabile dipartimento giustizia per la Campania della Lega, Costantino Caturano presidente dell'Ente Parco Taburno Camposauro, del procuratore della Repubblica di Isernia Carlo Fucci e, dell'editore Mauro Grasso, sarà un focus sull'informazione e la giustizia con gli interventi di Giuseppe Crimaldi giornalista de "Il Mattino" e di Francesco Santosuosso sostituto procuratore della procura di Campobasso. I lavori saranno introdotti da Ottavio Lucarelli presidnte Odg Campania. Tra gli ospiti sarà presente anche il console del Benin a Napoli Giuseppe Gambardella.

A condurre la manifestazione è il giornalista Franco Buononato. Evento redazione accreditato per 6 crediti deontologici per i giornalisti.