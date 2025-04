Va in giro col motorino e la cocaina adosso, 'beccato' dalla guardia di finanza Benevento. Denunciato un 35enne

Lo hanno sorpreso con la cocaina addosso. Se ne andava in giro in sella ad un motorino il 35enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, fermato nella tarda serata di ieri dalla guardi di finanza.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato fermato lungo via Intorcia, la strada che collega via Avellino alla zona ospedaliera. Una perquisizione ha consentito di rinvenire 10 grammi di cocaina divisi in dosi, sequestrati al pari del motociclo.

Per il 31enne, difeso dagli avvocati Fabio Ficedolo e Michele Ciruolo, è scattata la denuncia per uan ipotesi di detenzione ai fini di spacio di stupefacenti.