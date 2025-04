Galleria Telese. Cairella (Lega): "Passo avanti strategico per Sannio e Sud" Scavi completati per i tunnel nel Sannio dell'Alta capacità - velocità ferroviaria Napoli - Bari

«La giornata di oggi segna una tappa fondamentale per il futuro della mobilità nel Mezzogiorno". così Cosimo Cairella, responsabile Infrastrutture e Trasporti della Lega Salvini Premier – Col completamento degli scavi delle gallerie Telese e Reventa, nei lotti Frasso Telesino–Telese e Telese –Vitulano della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari, il Sannio compie un passo decisivo verso una piena integrazione nella rete dell’Alta Velocità nazionale ed europea».

L’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Telese – lunga 3 chilometri – è avvenuto questa mattina, durante una cerimonia ufficiale alla presenza del Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Tullio Ferrante, del sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso, dell’Amministratore Delegato di RFI Aldo Isi e del Commissario straordinario di Governo Roberto Pagone.

«Questa infrastruttura – prosegue Cairella – non è solo una grande opera tecnica: è un’opportunità concreta per rilanciare l’economia locale, creare occupazione, attrarre investimenti. Parliamo di un progetto che coinvolge migliaia di lavoratori tra tecnici, operai e ingegneri, e centinaia di imprese tra fornitori e subfornitori, molte delle quali ben radicate nel territorio sannita. Finalmente il nostro territorio è nodo strategico tra Tirreno e Adriatico».

Con l’attivazione della tratta Cancello–Frasso Telesino prevista entro la fine del 2025, i tempi di percorrenza si ridurranno sensibilmente: 2 ore e 40 minuti tra Bari e Napoli. A completamento dell’intera opera, si potrà viaggiare tra Bari e Roma in 3 ore, e da Lecce e Taranto verso la Capitale in 4 ore.

«Questi risultati – conclude il Responsabile Infrastrutture e Trasporti Lega Salvini Premier – sono la prova concreta che quando si governa con visione e determinazione il Sud può diventare protagonista. Ringraziamo il Ministro Matteo Salvini, RFI e tutte le professionalità coinvolte per il lavoro svolto fino a oggi. Stiamo trasformando anni di attesa in cantieri aperti e infrastrutture vere e come Lega Salvini Premier continueremo a sostenere e a monitorare ogni fase dell’opera per garantire tempi certi e benefici per le comunità locali».