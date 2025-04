"Pedalando sulle colline beneventane", presentata 3° edizione cicloturistica Protagonista della kermesse la Via Appia Antica, riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità Unesco

La sala Vergineo del Museo del Sannio ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della 3^ edizione della cicloturistica “Pedalando sulle colline beneventane”, manifestazione dal fitto programma e organizzata dal Traiano Velo Club, che si svolgerà sabato 26 e domenica 27 aprile prossimi. L’appuntamento, il cui tema di questa tornata è la Via Appia Antica, da poco riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità Unesco, vanta la collaborazione del comune di Benevento, la provincia di Benevento, i comuni di Apice, Calvi e San Giorgio del Sannio e degli istituti scolastici superiori di Benevento.

In apertura dei lavori, coordinati dal giornalista Sandro Tacinelli, Marisa Travaglione ha illustrato le attività della due giorni che prevedono, tra l’altro, il 26 aprile nella sala convegni di Palazzo Paolo V, anche un dibattito su “Il futuro del Sannio scorre sull’Appia. Cultura, Turismo e Sport lungo la Regina delle Strade”, e per domenica 27 aprile, la 3^ edizione della cicloturistica “Pedalando sulle colline beneventane”, con sosta gastronomica al Ponte Appiano allestita con le prelibatezze delle antiche ricette locali.

“Il nostro sodalizio – ha sottolineato Nicola Leone, Presidente del Traiano Velo Club – crede molto in questi eventi poiché rappresentano un’ottima vetrina per il nostro territorio, permettendo di promuovere l’identità storica, culturale e paesaggistica in un’ottica di turismo sostenibile.

“L’incontro tra sport, cultura e tradizione – ha aggiunto - diventa così un’opportunità unica per valorizzare la via Appia e tutto il patrimonio che essa custodisce, rendendola protagonista di una rinnovata narrazione e fruizione”.

Lungo l’elenco degli intervenuti: Attilio Cappa - Assessore al Turismo Comune di Benevento; Gennarino Masiello – Presidente provinciale della Coldiretti; Angelo Pepe – Sindaco di Apice; Antonio Ucci - Assessore allo Sport del comune di Calvi; Armando Rocco - Sindaco del comune di Calvi; Umberto Dell’Omo – Delegato del Rettore dell’UniSannio; Lorenzo Piombo – Console Touring Club Benevento; Vilma Tarantino – Delegata del CAI; Alfonso Cassella - Coordinatore MTB South Experience; Paola Guarino – Preside dell’Istituto Scolastico Le Streghe; Carmine Papa - Coordinatore Appia Week; Emilio Stanziale - Presidente Associazione Camminando camminando; Enrico Pellino - Presidente regionale CSI ed Emiliano Ambrosino - Coordinatore Arena Sportiva.

Tutti i relatori hanno dimostrato apprezzamento e attenzione per un avvenimento che in poche edizioni rappresenta già un imperdibile appuntamento per gli appassionati e non soltanto di ciclismo.

In seguito, Fabiana Pepe e Simona Di Giovanni, collaboratrici di Rotolando verso Sud, hanno presentato l’APP TOORA che raccoglie una serie di itinerari tracciati inerenti il Sannio e si avvale dell’utilizzo di tecnologie innovative, tra cui intelligenza artificiale, ricostruzione di elementi 3D in Mixed Realty, mappe Google e coordinate GPS. Attraverso tutti questi elementi sono stati individuati dei veri e propri percorsi in cui ci sono dei punti di interesse che l’utente può scoprire ed esplorare con l’ausilio di contenuti audiovisivi, narrazioni e ricostruzione di elementi 3D.

In aggiunta, per l’occasione, saranno caricati percorsi indicati dalla Traiano Velo Club per “Pedalando sulle colline beneventane” e, dal 27 aprile, sarà funzionale a percorrere i suddetti itinerari anche in autonomia.

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ed il Sindaco di San Bartolomeo in Galdo e Consigliere provinciale Carmine Agostinelli, giunti a conclusione della presentazione, hanno espresso “il loro più vivo e sincero apprezzamento istituzionale per le finalità dell'iniziativa che quest'anno costituisce un omaggio alla Via Appia e si sono congratulati con gli organizzatori di Pedalando sulle Colline beneventane perché con la loro passione sono riusciti a varare un’iniziativa capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale del nostro territorio alle bellezze paesaggistiche ed ambientali del territorio sannita con la l’amore per la bici”.