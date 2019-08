Geo-Paleontological Summer School: si parte il 29 agosto Quattordici studenti delle scuole per tre giorni al Paleolab di Pietraroja

Quattordici studenti dell’ultimo e penultimo anno delle scuole superiori parteciperanno dal 29 al 31 agosto alla Geo-Paleontological Summer School dell’Università del Sannio. Al Paleolab di Pietraroja, località di fama ed importanza mondiale per lo studio delle scienze geologiche, i ragazzi potranno assistere a lezioni universitarie tenute dai professori dell’ateneo sannita e sperimentare una vera escursione geo-paleontologica.

L’iniziativa, patrocinata dalla Società Paleontologica Italiana, si avvale del sostegno dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja e del supporto del Comune di Pietraroja. Durante la giornata conclusiva della GPSS sarà somministrato un test finalizzato alla verifica delle abilità acquisite o sviluppate in campo geo-paleontologico. A chi supera il test finale e si iscrive, per l’anno accademico 2019/20, al corso di laurea in Scienze geologiche dell’Università del Sannio

saranno riconosciuti 3 CFU.

Inoltre, tutti gli studenti che superano il test con una votazione elevata e hanno conseguito un ottimo voto all’esame di stato, possono partecipare all'assegnazione di borse di studio dell’importo di 500 euro valide come sostegno all’iscrizione nell’anno accademico 2019/20 al corso di laurea in Scienze geologiche dell’ateneo sannita.