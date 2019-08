Maltempo. Riaperta la provinciale 45, limite di 10 km all'ora Necessario rimuovere ancora il terriccio riversatosi sul manto stradale

Il Settore Tecnico della Provincia di Benevento comunica che è stata riaperta al traffico la Strada provinciale n. 45 per Montefalcone Valfortore ma con la istituzione di un limite di velocità di 10 Km/h. La bomba d'acqua che ha investito l'area fortorina infatti ha avuto come conseguenza il riversarsi di una enorme quantità di fanghiglia sul manto stradale rendendo pericolosa la circolazione sulla Sp. 45. L'intervento di una squadra di lavoro, subito allertata, ha consentito di rimuovere la gran parte del fango, ma non la totalita' del terriccio riversatosi. Da qui la decisione del limite di velocità.