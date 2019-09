Sagra funghi e Parco del Matese insieme per rilancio economia Questa mattina la presentazione della 41esima edizione dello storico evento di Cusano Mutri

Il format che ha consentito alla Sagra dei Funghi di Cusano Mutri di esistere da ben 41 anni deve essere esportato anche in tutti quei centri che non riescono ad organizzare un evento per la promozione turistica ed gastronomica dei territori paesaggisticamente belli ed interessanti.

E' quello che è emerso questa mattina a San Potito Sannitico presso la sede del Parco Regionale del Matese, durante la conferenza stampa di presentazione della 41° edizione della “Sagra dei Funghi” di Cusano Mutri.

L'appuntamento - coordinato da Adele Consola - ha visto la partecipazione del Presidente del Parco Regionale del Matese, Vincenzo Girfatti, del vicesindaco di Cusano Mutri, Pietro Crocco, e del sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo.

In apertura il presidente del Parco Regionale del Matese si è detto “orgoglioso ed onorato di ospitare la conferenza stampa di presentazione della Sagra dei Funghi nella sede di San Potito”. Poi il sucggerimento a tutte le amministrazioni del Sannio Alifano e non solo: “Dobbiamo rilanciare – ha spiegato Girfatti – il rapporto di collaborazione tra il Parco Regionale del Matese ed il comune di Cusano Mutri, anche e soprattutto perché corriamo spediti verso l’istituzione di un Parco Nazionale. La Sagra dei Funghi rappresenta uno degli eventi più importanti che si tengono sul territorio del Parco, con una straordinaria capacità attrattiva e un’altrettanto grande ricaduta economica. La Sagra dei Funghi è un modello di promozione del territorio; un modello decisamente vincente in grado di intercettare un numero davvero importante di utenti. La Sagra dei Funghi deve continuare a rappresentare una vetrina per tutte le eccellenze di questo splendido territorio”.

A seguire l’intervento del sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo. “Cusano Mutri ha creduto sin da subito alle potenzialità del Parco del Matese. In effetti siamo stati tra i primi ad essere promotori entusiasti dell’idea. Quindi concordo con il presidente, anche in vista del nascente Parco Nazionale, sulla necessità di rinsaldare ancor di più i rapporti tra i nostri enti.

Per ciò che concerne la Sagra dei Funghi – ha sottolineato il sindaco del borgo matesino –, quest’anno le novità saranno davvero tante, a partire dai tre grandi concerti che si terranno venerdì 20 settembre, venerdì 27 settembre e venerdì 4 ottobre. L’organizzazione di un evento di tale portare richiede un grande impegno, ma possiamo contare su una macchina organizzativa assolutamente rodata e siamo certi che anche quest’anno saremo in grado di far fronte a tutte le esigenze.

Ci aspettiamo al solito una grande partecipazione di pubblico – ha continuato Maturo -, confidando sulla capacità di poter offrire ai turisti un pacchetto assolutamente variegato: dall’eno – gastronomia ai percorsi naturalistici, dai momenti culturali agli spettacoli. Da turista non esiterei un secondo a recarmi a Cusano per la Sagra dei Funghi”.

Dati ed organizzazione dell'evento sono stati infine spiegati dal vicesindaco di Cusano Mutri, Pietro Crocco, che ha sottolineato la grande offerta enogastronomica che la Sagra mette a disposizione: “Il nostro focus sono assolutamente ed evidentemente i funghi, in primo luogo il fungo porcino; ma la Sagra mette a disposizione una tale diversità di offerta da saper soddisfare anche il più esigente dei visitatori. Anche per quanto riguarda gli spettacoli – ha aggiunto Crocco – abbiamo pensato ad un pacchetto che potesse soddisfare un ampio target generazionale.”